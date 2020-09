Malagò: «Riapertura stadi? Decidono il Cts e il Governo. C’è tanta confusione» (Di domenica 6 settembre 2020) Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, torna sulla questione relativa alla Riapertura degli stadi: ecco le sue dichiarazioni Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha parlato della Riapertura degli stadi ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole. «Chi decide è il Cts e poi il Governo. Fare sport senza pubblico non è la stessa cosa, c’è anche una questione economica. Quello che fa riflettere è che ci sia una direttiva nazionale e poi delle ordinanze regionali che prescindono dalle direttive nazionali e questo crea confusione e non aiuta». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

