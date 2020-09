Maglia Bologna 2020/2021: ecco i kit ufficiali – FOTO (Di domenica 6 settembre 2020) Il Bologna ha ufficializzato i tre kit che la squadra di Mihajlovic utilizzerà per la stagione 2020/2021: il comunicato Il Bologna ha ufficializzato i tre kit che la squadra di Mihajlovic utilizzerà per la stagione 2020/2021. Il comunicato ufficiale. Il Bologna Fc 1909 e Macron, storico sponsor tecnico del club rossoblù e azienda leader internazionale nel settore del teamwear, presentano i nuovi kit Home, Away e Third per la stagione 2020-21. La nuova Maglia Home presenta le tradizionali bande verticali rosse e blu. Il collo è a V con dettagli in maglieria bianchi e platino che ritroviamo anche sui bordi delle ... Leggi su calcionews24

