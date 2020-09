Luisa Bregnini segretario regionale del sindacato di Polizia LeS (Di domenica 6 settembre 2020) Il segretario generale regionale per la Campania del sindacato di Polizia LeS (Libertà e Sicurezza), Francesco Siano, ha nominato alla carica di segretario regionale il commissario della Polizia di Stato, Luisa Bregnini, da molti anni in servizio presso il Commissariato di Aversa (Caserta). L'articolo Luisa Bregnini segretario regionale del sindacato di Polizia LeS proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

