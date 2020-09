Luciana Lamorgese: "Non posso affondare i barchini. Dalle navi Ong sbarcati solo 350 migranti" (Di domenica 6 settembre 2020) Quasi tutti gli sbarchi a luglio e agosto sono avvenuti tramite barchini, gommoni e piccole imbarcazioni, le Ong stavolta non c’entrano. E il Viminale certamente non può pensare di affondarli per proteggere i nostri confini. Motivo per cui la migliore strategia per contenerli è evitare di farli partire, facendo accordi con i paesi di partenza, Tunisia in primis. Anche perché erigere muri non serve, non saranno mai alti abbastanza per proteggerci. Questo in sintesi il pensiero del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese spiegato alla platea del Forum Ambrosetti.“Parliamo sempre di bloccare di sbarchi... Non devono partire. Ci sono sempre stati barchini e barconi. Una delle accuse è che non li abbiamo bloccati. Io non credo di poter bloccare e barchini ... Leggi su huffingtonpost

