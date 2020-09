Lucarelli contro Gabbani: “Guitto scarsissimo”, un fan lo difende: “Guitti sono stati Dario Fo, Sordi, Totò. Sia fiero di esserlo” (Di lunedì 7 settembre 2020) Selvaggia Lucarelli è finita nella bufera per aver espresso un suo pensiero su Gabbani, chiamandolo “guitto scarsissimo”. Poi uno dei fan lo ha difeso, dando una stoccata alla giornalista Domenica 6 settembre 2020, Selvaggia Lucarelli è finita nella bufera e il suo nome ribalza tra le tendenze di Twitter. Per quale motivo? La giornalista ha espresso un parere personale su il cantante Francesco Gabbani, ma in maniera non molto soft. Questo è accaduto durante la puntata di Seat Musica Awards, show musicale andato in onda lo scorso sabato su Rai 1. “Già Gabbani è un guitto scarsissimo, se poi lo fai salire su un palco dopo #Mahmood gli fai davvero del male“, queste sono state le parole della Lucarelli, che ... Leggi su nonsolo.tv

stanzaselvaggia : “Lucarelli, prendi ca**i dai neg*i”: vi racconto la triste e travagliata vicenda di quei due youtuber finalmente co… - Marcell86282714 : @Andreadealoe @stanzaselvaggia Con lo stesso impatto di un peto maleodorante la lucarelli si scaglia contro Gabbani… - AntoPignatari : RT @stanzaselvaggia: “Lucarelli, prendi ca**i dai neg*i”: vi racconto la triste e travagliata vicenda di quei due youtuber finalmente conda… - giandomenic45 : RT @ilgiornale: Selvaggia Lucarelli ancora contro Matteo Salvini su Facebook, dove la giornalista lo paragona ai migranti che arrivano in I… - loredanagaspare : @gib_barbara @stanzaselvaggia Chissà se la Lucarelli trova fuori luogo a Venezia la presenza dell'infermiera Ales… -