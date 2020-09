Luca Bizzarri e la telecronaca in diretta dal comizio dei negazionisti del Covid: “Sta dicendo che moriremo tutti…” (Di domenica 6 settembre 2020) Coppola, occhiali da sole e (unico nella piazza, giornalisti esclusi) con la mascherina, Luca Bizzarri ha partecipato al comizio dei negazionisti di Roma. Il comico e attore genovese ha ripreso col telefono alcuni interventi dei cosiddetti “no mask”, commentando di tanto in tanto le loro dichiarazioni: “Sta dicendo che moriremo tutti, fino all’ultimo”. L'articolo Luca Bizzarri e la telecronaca in diretta dal comizio dei negazionisti del Covid: “Sta dicendo che moriremo tutti…” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

Anarchico e anomalo. Il corto Fiori Fiori Fiori (12’) di Luca Guadagnino, oggi proiettato fuori concorso alla 77 Mostra del cinema di Venezia, è una insolita vertigine sinestetica, l’immagine-moviment ...

Covid, duemila negazionisti a Roma senza mascherina. Speranza: «Piazza che fa paura»

Ultima ora. Dietro una grandissimo tricolore e urlando «libertà» circa duemila manifestanti sono partiti dal Circo Massimo, a Roma, dove si erano radunati, in corteo per ...

