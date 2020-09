L’ora della verità, stasera in tv: orario, canale, anticipazioni, episodi (Di domenica 6 settembre 2020) Questa sera, domenica 6 settembre, in prima serata su canale 5 andrà in onda l’ultimo appuntamento con ‘L’ora della verità’ – la serie inedita tratta dal noir Le temps est assassin di Michel Bussi. Nel cast, Mathilde Seigner, Jennifer Bartoli e Caterina Murino. anticipazioni L’ora della verità, stasera in tv: ecco gli episodi Nel primo episodio in onda questa sera, grazie alla difesa di Clotilde Orso viene scarcercato e la porta nel luogo dove la madre Palma viene tenuta prigioniera. Cervone tenterà in tutti i modi di bloccarla. Clotilde decide di andare a riprendere la figlia Valentine dai nonni, ma la ragazza è stata portata via da Cervone. Palma riesce a liberarsi e a uscire dalla ... Leggi su ilcorrieredellacitta

