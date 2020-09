L’ora della verità: le anticipazioni della terza puntata in onda oggi, 6 settembre (Di domenica 6 settembre 2020) L’ora della verità: le anticipazioni della terza puntata in onda oggi, 6 settembre Questa sera su Canale 5 va in onda l’ultima puntata di nuova serie tv, L’ora della verità, una storia andata in onda dapprima in Francia (dove ha riscosso un buon successo in termini di ascolti) e poi in Italia sul canale principale Mediaset. La storia segue le vicende di Clotilde, una donna dal passato difficile costretta ad affrontare alcuni fantasmi. Clotilde ha perso la famiglia quando aveva 15 anni a causa di un terribile incidente di cui è l’unica superstite. Scappata dalla Corsica, Clotilde si è ... Leggi su tpi

NicolaPorro : Chi ha sempre odiato il Cavaliere ora vive il dramma di doverlo rispettare. Ma qualcuno, come il professor Raffaele… - LegaSalvini : Capitano atterrato a Brindisi, i tassisti l’hanno aspettato per parlare con lui dei loro problemi. Sempre disponibi… - juventusfc : «Adesso sappiamo da dove iniziamo, siamo felici di partire da casa; non vediamo l’ora!» Coach @Pirlo_Official comme… - cbatcaselli : CON-TE PARTIRÒ VERSO IL PARTITO DI CONTE - SE NE PARLA DA MESI, ORA SEMBRA CHE I TEMPI SIANO MATURI: DOPO AMMINISTR… - ElisabettaPolet : RT @Paolo59870910: Grazie ai volontari Oipa. I maltrattamenti verso gli animali vanno puniti severamente. Basta con questi sconti da parte… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ora della GP Italia a Monza: trionfa Gasly! Battuto Sainz. Ferrari ritirate. Hamilton 7° La Gazzetta dello Sport