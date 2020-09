Lopalco, furia da candidato: «La ripresa del Covid effetto delle bugie in tv dal nord: come chi diceva che il virus era morto pur di riaprire» (Di domenica 6 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel mondo: ultime notizie del 6 settembreLa campagna elettorale per le Regionali in Puglia entra nel vivo anche per l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, candidato nelle liste a sostegno di Michele Emiliano per il centrosinistra, con un attacco agli avversari politici, ma anche a qualche collega che dallo scorso maggio parla del Coronavirus come «clinicamente morto», ad esempio Alberto Zangrillo. Lopalco è intervenuto in un comizio a Corato, in provincia di Bari, rivendicando il lavoro fatto negli ultimi mesi a capo della task force per l’emergenza sanitaria, con i «muri di difesa» messi in piedi nella regione a partire dalla ricostruzione di alcuni reparti di terapia intensiva. Intanto però i ... Leggi su open.online

