«Lo studio “segreto” del CTS? Me lo ha presentato un delegato della Regione Lombardia» (Di domenica 6 settembre 2020) La storia dello studio “segreto” del CTS sulla possibilità che la diffusione del Coronavirus in Italia portasse nello scenario peggiore a 60mila morti ha un nuovo capitolo. Se oggi Salvini in una lettera al Corriere accusava il governo di aver nascosto alle regioni informazioni indispensabili il ministro della Salute Roberto Speranza risponde alla Festa del Fatto Quotidiano che lo studio era conosciuto proprio dalla Regione più colpita dall’epidemia. La Lombardia governata dal leghista Attilio Fontana. «Lo studio “segreto” del CTS? Me lo ha presentato un delegato della Regione Lombardia» Speranza, incalzato da Gad ... Leggi su nextquotidiano

