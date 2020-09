Lo Stato sprecone ci costa il doppio dell’evasione (Di domenica 6 settembre 2020) Lo Stato evade il doppio di quanto facciano i contribuenti italiani. Messa così sembra un paradosso. Leggendo i numeri, elaborati ieri dalla Cgia di Mestre,… Leggi il resto L'articolo Lo Stato sprecone ci costa il doppio dell’evasione proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro

Lukas95976035 : @napam_51 @Federica989111 tutto a spese degli italiani? benissimo....MOTIVO IN PIU' PER NON VERSARE PIU' UN SOLO CE… - Lukas95976035 : @dede69348957 @NicolaPorro ..e comunque sono SOLDI MIEI che NON DO' al socio malavitoso che e' lo Stato (che e' lo… - AnnaMar19130070 : RT @bIasc0: @Azione_it @CarloCalenda io voterò NO ma lo slogan del caffè è irrispettoso: i soldi risparmiati sono sempre un bene per uno St… -

Ultime Notizie dalla rete : Stato sprecone Lo Stato sprecone ci costa il doppio dell’evasione Nicola Porro Piace sprecone al Bertocchi, il Milan Primavera vince di misura

E’ terminata con il punteggio di 0-1 l’amichevole di questo pomeriggio, sabato 5 settembre, tra il Piacenza Calcio di mister Manzo e il Milan Primavera. A decidere le sorti del match la rete di El Hil ...

Zero Waste: il futuro della ristorazione è a rifiuti zero

Secondo una recente ricerca condotta dalla FAO, per ogni chilogrammo di prodotto sprecato vengono immessi nell'atmosfera 4,5 chilogrammi di CO 2. I rifiuti alimentari rappresentano l'8% del totale dei ...

E’ terminata con il punteggio di 0-1 l’amichevole di questo pomeriggio, sabato 5 settembre, tra il Piacenza Calcio di mister Manzo e il Milan Primavera. A decidere le sorti del match la rete di El Hil ...Secondo una recente ricerca condotta dalla FAO, per ogni chilogrammo di prodotto sprecato vengono immessi nell'atmosfera 4,5 chilogrammi di CO 2. I rifiuti alimentari rappresentano l'8% del totale dei ...