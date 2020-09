LIVE VOLLEY – Conegliano-Busto Arsizio 1-0 (25-16, 7-2), finale Supercoppa 2020: PUNTEGGIO in DIRETTA (Di domenica 6 settembre 2020) Imoco VOLLEY Conegliano e Unet E-Work Busto Arsizio si sfidano nella finale della Supercoppa femminile 2020 di VOLLEY. Le Pantere hanno vinto con un netto 3-0 la semifinale contro Scandicci, mentre le Farfalle hanno sconfitto Novara in quattro set nel match sospeso sabato sera e ripreso nella mattinata di domenica. Conegliano e Busto Arsizio scenderanno sul campo del PalaGoldoni di Vicenza per conquistare l’ambito trofeo. L’appuntamento è alle ore 21:15 di domenica 6 settembre. Sportface.it vi offrirà la DIRETTA testuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. FORMULA E DATE DELLA Supercoppa IL ... Leggi su sportface

zazoomblog : LIVE VOLLEY – Conegliano-Busto Arsizio 7-5 finale Supercoppa 2020: PUNTEGGIO in DIRETTA - #VOLLEY #Conegliano-Bust… - LegaVolleyFem : RT @UYBAvolley: ?? Stasera alle 21.15 #coneglianoUYBA - Finalissima #Supercoppa 2020 ?? Tutti davanti alla tv: appuntamento esclusivo su Rai… - UYBAvolley : ?? Stasera alle 21.15 #coneglianoUYBA - Finalissima #Supercoppa 2020 ?? Tutti davanti alla tv: appuntamento esclusivo… -