LIVE VOLLEY – Busto Arsizio-Novara 1-1 (23-25, 25-18), ripresa Supercoppa 2020: PUNTEGGIO in DIRETTA (Di domenica 6 settembre 2020) Unet E-Work Busto Arsizio e Igor Gorgonzola Novara si sfidano nella ripresa della semifinale della Supercoppa femminile 2020 di VOLLEY. Infatti, le due squadre sono scese sul campo di Piazza dei Signori, a Vicenza, nella serata di sabato come da programma. L’umidità ha però reso troppo scivolosa la superficie da gioco e la direzione gara, per salvaguardare le giocatrici da possibili infortuni, ha deciso di sospendere la partita. Il match si è fermato sul parziale di 1-1 ed il PUNTEGGIO di 2-1 nel terzo set. Proprio dal terzo set riprenderà, al PalaGoldoni di Vicenza, la partita che svelerà la seconda finalista della Supercoppa 2020. L’appuntamento è dunque ... Leggi su sportface

