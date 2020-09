L’ironia dell’agenzia di pompe funebri Taffo sui negazionisti del Covid scesi in piazza a Roma: “Che belle queste manifestazioni” (Di domenica 6 settembre 2020) L’agenzia di pompe funebri Taffo prende in giro i negazionisti di Roma Taffo, nota agenzia di pompe funebri, ha ironizzato sulla manifestazione dei negazionisti del Covid, scesi in piazza a Roma lo scorso 5 settembre per protestare contro la “dittatura sanitaria”. Utilizzando la solita ironia che ormai contraddistingue il marchio da anni, la Taffo ha condiviso la foto di uno degli striscioni esposti alla manifestazione, che recitava “No mascherina, no al distanziamento sociale”, commentandola con le seguenti parole: “Che belle queste manifestazioni, finalmente la gente scende in ... Leggi su tpi

