Lione, il presidente Aulas: “Su Depay c’è anche la Roma” (Di domenica 6 settembre 2020) “Memphis Depay è in scadenza di contratto. Koeman lo vuole al Barcellona ma sul giocatore c’è anche la Roma”. Lo ha dichiarato il presidente del Lione, Jean-Michel Aulas, a proposito del futuro dell’attaccante, autore di quindici gol in ventitré presenze nell’ultima stagione. Depay, ex Manchester United, sembrava ormai destinato al Barcellona. A sentire Aulas, il futuro è ancora tutto da definire. Leggi su sportface

forzaroma : #Lione, #Depay ai saluti. Il presidente: 'Su Memphis c'è anche la Roma'. Ma #Garcia fa muro #ASRoma - miki_gio : ??LA ROMA INTERESSATA A DEPAY?? ?? Il giocatore olandese ha un contratto che va in scadenza a giugno 2021 ???Il pr… - PagineRomaniste : Mercato, il presidente del #Lione conferma: 'Su #Depay c'è anche la Roma' #ASRoma #calciomercato - fedesa28 : RT @corgiallorosso: #Aulas, presidente del #Lione: “Anche la #Roma su #Depay” - corgiallorosso : #Aulas, presidente del #Lione: “Anche la #Roma su #Depay” -

