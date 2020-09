L’incredibile e inquietante caso di Lina Medina, la bimba di cinque anni che diede alla luce un figlio [FOTO] (Di domenica 6 settembre 2020) Lei si chiama Lina Medina ed è un caso quasi unico al mondo. Oggi ha 86 anni, ma è passata alla storia per un evento straordinario accadutele 81 fa, quando a soli cinque anni diede alla luce il suo primo figlio, divenendo a tutti gli effetti la mamma più giovane mai documentata in letteratura medica. Lina nacque a Tricapo, in Perù, il 23 settembre 1933 e ancora oggi il suo caso divide la comunità scientifica. E’ possibile che una bimba di soli cinque anni possa restare incinta e portare a termine la gravidanza? Era il 14 maggio del 1939 quando Lina Marcela ... Leggi su meteoweb.eu

RoxxLosa : @yenisey74 Storia incredibile e particolare che Carrere racconta alla grande. Ti consiglio anche 'L'avversario' sto… -