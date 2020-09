L’ergastolano Johnny lo Zingaro è evaso di nuovo: era in permesso premio ma non è rientrato (Di domenica 6 settembre 2020) È successo di nuovo quello che era già accaduto tre anni fa. Giuseppe Mastini, 60 anni, l’ergastolano conosciuto come Johnny lo Zingaro è evaso ancora una volta. Era in permesso premio e doveva fare rientro in carcere a mezzogiorno, ma a Bancali non è tornato. Era rinchiuso da luglio del 2017 nel carcere di massima sicurezza di Sassari, dopo la precedente evasione avvenuta il 30 giugno del 2017, dal penitenziario di Fossano (Cuneo). Anche in quella occasione era uscito, godendo del regime di semilibertà, e non aveva fatto rientro. La stessa cosa è accaduta oggi. È stata diramata una nota di ricerca a tutte le forze dell’ordine. Giuseppe Mastini, il cui soprannome è legato alle sue origini sinti, ha alle spalle una lunga ... Leggi su ilfattoquotidiano

leggoit : Evaso Johnny lo zingaro, l'ergastolano non è rientrato dopo il permesso premio: negli anni 80 aveva seminato il ter… - ticinonews : L’ergastolano «Johnny lo zingaro» è evaso ancora - CinoBalanico : INCREDIBILE L'ergastolano Johnny lo Zingaro riesce ad evadere di nuovo. Chissà come ci sarà riuscito. Carcere duro… - paolochiariello : #Juorno, carceri porte aperte, evaso l’ergastolano #JohnnyloZingaro grazie al permesso premio -

