Leclerc dolorante dopo l'incidente. Cosa dice il pilota Ferrari (Di domenica 6 settembre 2020) Charles Leclerc scrive su Twitter dopo l'incidente di Monza. E lo fa per tranquillizare i suoi tifosi e parlare delle sue condizioni fisiche. Big crash today. A bit sore but okay, impressive how much these cars can take nowadays. Thanks all for your messages. pic.twitter.com/M5phPOILHh — Charles Leclerc (@Charles Leclerc) September 6, 2020 "Ho fatto un grande incidente oggi - scrive Leclerc - Sono un po' dolorante ma sto bene. E' impressionanate quanto riescano a sopportare le macchine oggi. Grazie per tutti i vostri messaggi". Leggi su iltempo

E’ la resa di un re. Un re che cede lo scettro, un re che si arrende ad una monoposto che non sta in pista e che, inesorabilmente, si schianta contro un muro all’esterno di Parabolica, quell’ultima cu ...

Gran Premio d’Italia – Leclerc e Vettel si ritirano a Monza

Un’altra grade caduta nel baratro, il 71esimo Gran Premio d’Italia ( Monza) si chiude con il doppio ritiro per la Scuderia Ferrari, dapprima Vettel poi Leclerc Se per Vettel il ritiro durante il suo ...

