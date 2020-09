Le ultimissime sulle probabili formazioni di Olanda-Italia (Di domenica 6 settembre 2020) Dopo il pareggio contro la Bosnia, torna in campo l’Italia di Roberto Mancini ospite dell’Olanda nella seconda giornata di Nations League. Due assenze pesante per il ct Lodeweges, assenti De Ligt e De Vrij entrambi indisponibili per infortunio, l’ultimo il nerazzurro che negli scorsi giorni è tornato a Milano. Spazio a Dumfries che è in vantaggio su Hateboer. In mediana per gli olandesi spazio a Van de Beek nel terzetto con De Jong e Wijnaldum. Gli Azzurri guidati da Mancini sono pronti a scendere con Immobile, Insigne e Kean in avanti, maglia da titolare per D’Ambrosio che è pronto a rilevare Florenzi. A centrocampo spazio a Zaniolo, confermato Barella mentre Jorginho pronto a prendere il posto di Sensi. Coppia difensiva in maglia bianconera, è Bonucci la spalla di Chiellini davanti al consolidato ... Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : ultimissime sulle Le ultimissime sulle probabili formazioni di Olanda-Italia alfredopedulla.com Rai - Juve-Suarez, c'è pessimismo: tempi lunghi per il passaporto

Le ultime sulla trattativa Juve-Suarez riferite dal giornalista Rai Ciro Venerato ai microfoni della DS: "Da ambienti juventini c'è grande pessimismo sull'acquisto di Luis Suarez. Le pratiche per otte ...

Rai - Scambio Milik-Under, le offerte si avvicinano: ci siamo

Ultime sullo scambio Milik-Under riferite da Ciro Venerato, giornalista Rai, ai microfoni della Domenica Sportiva: "La Roma per il polacco ha alzato l'offerta 10mln più bonus più il cartellino di Ceng ...

