Le isole Eolie spuntano dal mare, lo straordinario spettacolo del panorama dell’Aspromonte [GALLERY] (Di domenica 6 settembre 2020) spuntano magnifiche, dal mare, dopo il tramonto le isole Eolie all’osservatore che guarda verso Nord/Ovest dall’Aspromonte. La montagna selvaggia e incontaminata della Calabria meridionale che sfiora i 2.000 metri di altitudine a strapiombo sul Tirreno, sullo Stretto e sullo Jonio: un mix naturale che fornisce panorami straordinariamente suggestivi ed eccezionalmente affascinanti. E’ successo negli ultimi giorni, al tramonto: lo spettacolo delle isole Eolie lì, a Nord/Ovest, oltre lo Stretto, i Peloritani e Capo Milazzo, come possiamo osservare nelle immagini della fotoGALLERY a corredo dell’articolo.L'articolo Le isole Eolie spuntano dal mare, lo ... Leggi su meteoweb.eu

AAngiolella : RT @sergiodesiena: Isole Eolie.. Qualche scatto per voi... Isola di Stromboli #Vulcano #photography - sissiago : RT @_iaci: Il mio obiettivo è ormai fare amicizia con qualcuno delle isole Eolie. - franri76 : RT @_iaci: Il mio obiettivo è ormai fare amicizia con qualcuno delle isole Eolie. - Sabrina45125804 : @sergiodesiena Stromboli è un'isola italiana appartenente all'arcipelago delle isole Eolie, in Sicilia. Posta nel b… - _iaci : Il mio obiettivo è ormai fare amicizia con qualcuno delle isole Eolie. -

