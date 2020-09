Le dichiarazioni di Vettel e Leclerc dopo il ritiro di Monza (Di domenica 6 settembre 2020) – Disastrosa giornata per la Ferrari, che raggiunge uno dei punti più bassi della sua storia. Sebastian Vettel si è dovuto ritirare dopo pochi giri a causa della rottura dei freni e di un principio d’incendio al retrotreno. Non meglio è andata a Charles Leclerc che ha perso l’anteriore a centro curva nella parabolica, andando a sbattere contro le barriere a 250 km orari. “Peggio di quanto ci aspettassimo. Un incubo, ma dobbiamo lavorare tenendo la testa alta, cercando di fare un finale di stagione degno. Fortunatamente non ci sono i tifosi. A livello professionale non ci sono molti aspetti positivi, ma la vita va guardata anche da altri punti di vista. Guardiamo avanti. Aspettative dal Mugello? Lo vedete tutti dove siamo. Sono molto basse, speriamo almeno di avere un week-end liscio e ... Leggi su sport.periodicodaily

