Lavoro: oltre 310.000 assunzioni a settembre nelle imprese (Di domenica 6 settembre 2020) Rispetto allo stesso periodo del 2019 la riduzione delle entrate programmate si attesta al -28,7%. A delineare lo scenario è il Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal

ROMA – Sono oltre 310 mila le assunzioni previste dalle imprese nel mese di settembre. Rispetto allo stesso periodo del 2019 la riduzione delle entrate programmate si attesta al -28,7%. A delineare lo ...

