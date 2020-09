L'assurdo paradosso italiano: la Sicilia accoglie gli immigrati, ma non trova posto per i poveri (Di domenica 6 settembre 2020) Che Paese è quello che accoglie a braccia aperte migliaia di migranti e lascia gli emarginati delle sue città in lista di attesa per un posto al dormitorio comunale? Sono sessanta, solo a Palermo (racconta Repubblica), i poveretti senza una branda dove riposare la notte. Padri di famiglia stritolati dalle separazioni. Pensionati che hanno dato fondo ai risparmi. immigrati, quei pochi che non rientrano nei circuiti tradizionali dello Sprar. Alcuni sono facce nuove partorite dal lockdown, avevano un lavoro e hanno perduto tutto. Altri volti noti delle strade palermitane che scompaiono negli anfratti bui, quando è notte fonda, e riemergono all'alba come fantasmi smunti pronti a perdersi nei vicoli dello Zen o lungo i marciapiedi del Brancaccio, dove i vasi di fiori sparpagliati davanti agli usci coprono l'asfalto e ... Leggi su liberoquotidiano

«Si ripete anche quest’anno, in piena pandemia, lo stanco rito dei test di ingresso all’università, in particolare di quelli che consentono l’iscrizione alle facoltà medico-sanitarie”. Ad affermarlo l ...

Laboratori esclusi dai test per il Covid, i biologi chiedono risposte a Speranza

ROMA – “Finalmente la politica si muove. Desidero ringraziare l’onorevole Antonino Germanà che ha fatto propri i nostri appelli, rivolgendo ai ministri Speranza e Azzolina un’interrogazione parlamenta ...

