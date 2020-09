L’associazione degli anestesisti: “Il Covid non è meno aggressivo, casi gravi come a marzo” (Di domenica 6 settembre 2020) Gli anestesisti: “casi gravi come a marzo, il Covid non è meno aggressivo” “Il Covid non è meno aggressivo, registriamo casi gravi come a marzo”: lo dichiara Alessandro Vergallo, presidente dell’Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani, che lancia un appello a non abbassare la guardia. “La curva epidemica si sta alzando, e così anche il numero di persone ricoverate in terapia intensiva – dichiara Vergallo – E i malati di Covid-19 che vengono ricoverati in questi reparti non sono meno gravi di quelli arrivati a marzo o ... Leggi su tpi

bettape : RT @DeSantis1948: L’associazione degli anestesisti: “I malati di oggi non sono meno gravi di quelli di marzo” - AnnamariaBosia : RT @paoloigna1: Numeri 20 volte inferiori per fortuna, ma chi è ricoverato è grave come prima #covid19. Ora però lo conosciamo e curiamo me… - paoloigna1 : Numeri 20 volte inferiori per fortuna, ma chi è ricoverato è grave come prima #covid19. Ora però lo conosciamo e cu… - 74_greta : RT @DeSantis1948: L’associazione degli anestesisti: “I malati di oggi non sono meno gravi di quelli di marzo” - okwlor : RT @DeSantis1948: L’associazione degli anestesisti: “I malati di oggi non sono meno gravi di quelli di marzo” -

Ultime Notizie dalla rete : L’associazione degli Il primo portale d'informazione delle Marche GoMarche