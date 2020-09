L’associazione degli anestesisti: “I malati di oggi non sono meno gravi di quelli di marzo” (Di domenica 6 settembre 2020) “I malati di Covid-19 che vengono ricoverati in questi reparti non sono meno gravi di quelli arrivati a marzo o aprile”. A dirlo è Alessandro Vergallo, presidente nazionale dell’Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani (Aaroi-Emac). Un’affermazione che vuole smentire l’ipotesi, circolata molto durante l’estate, che il virus sia “mutato” in una forma meno aggressiva. “La curva epidemica si sta alzando – spiega Vergallo – e così anche il numero di persone ricoverate in terapia intensiva“. Ieri i contagi registrati sono stati 1695, con 121 ricoveri nell’unità intensiva. “Non ci convince quanto detto da alcuni in questi mesi che il virus ... Leggi su ilfattoquotidiano

MatteoMarchini5 : L’associazione degli anestesisti: “I malati di oggi non sono meno gravi di quelli di marzo” - CorrNazionale : Assalco, Associazione Nazionale tra le Imprese per l’Alimentazione e la Cura degli Animali da Compagnia, chiede la… - M4r14P40l4 : RT @pennadireve: Domenica 13 settembre l'associazione A Thousand Trees Project pianterà l'ultimo albero del progetto nato per piantumare la… - marialetiziama9 : Non credo proprio...un’associazione a delinquere...ognuno pensa al proprio orticello e poi c’è l’Italia...che grazi… - collinaconigli : Puoi già prenotare il calendario ufficiale dell'associazione al e-mail: lacollinadeiconiglionlus@gmail.com L'intero… -

Ultime Notizie dalla rete : L’associazione degli Il primo portale d'informazione delle Marche GoMarche