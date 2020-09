L’amore per Putin, l’odio per Obama, il disprezzo per le minoranze: Trump secondo il suo ex avvocato Michael Cohen (Di domenica 6 settembre 2020) In questo 2020 sembra che molti degli ex fedelissimi di Donald Trump vogliano togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Dopo John Bolton, anche Michael Cohen, ex avvocato del presidente americano, ha lanciato l’affondo sul passato di Trump. Condannato nel 2018 a tre anni da scontare in una prigione federale per uso illecito di fondi, e ora ai domiciliari, Cohen sostiene che Trump abbia provato più volte a coinvolgere la Russia nelle elezioni del 2016. Nel libro Disloyal: A Memoir, ottenuto in anteprima dal Washington Post, e che verrà pubblicato martedì, l’ex legale personale di Trump delinea un ritratto del presidente americano descrivendolo come «un imbroglione, un bugiardo, un bullo, un razzista e un ... Leggi su open.online

