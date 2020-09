La Vita in Diretta Estate, Andrea Delogu scoppia a piangere, il suo gesto commuove tutti (Di domenica 6 settembre 2020) “Vita in Diretta Estate” è terminato e, al suo posto, da domani lunedì 7 settembre, inizierà Vita in Diretta condotto da Alberto Matano. Alberto Matano è reduce da tante polemiche e dal polverone alzato da Lorella Cuccarini prima dell’ultima puntata di Vita in Diretta quando, pochi minuti prima che iniziasse rese pubblica una lettera nella quale denunciava gli atteggiamenti maschilisti e l’ego smisurato di Alberto Matano. Alberto Matano, per un lungo periodo, è rimasto in silenzio ma poi ha detto la sua su quanto aveva dichiarato la Cuccarini. Alberto Matano risponde alle accuse della Cuccarini Alberto Matano, subito dopo l’episodio della lettera della Cuccarini, non ha voluto dire nulla, anzi in ... Leggi su baritalianews

VaneIncontrada : Carlo: “Scusa Vanessa cosa dicevi?” Vanessa: “Dicevo Carlo che non può esistere una vita senza musica” ???? Besitos… - matteosalvinimi : Buonasera Amici, ora in diretta su @primocanale. Lunga vita alle emittenti locali e al loro grande contributo per l… - Presa_Diretta : Durante il #lockdown non abbiamo capito soltanto che l’Italia deve colmare un grave divario digitale, ma anche che… - FrancoMusiani : RT @tvblogit: Andrea Delogu e Marcello Masi si congedano da La Vita in diretta estate con un abbraccio (VIDEO) -