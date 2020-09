"La temperatura si misura a casa", dice la ministra Azzolina (Di domenica 6 settembre 2020) AGI - "La temperatura si misura a casa, per evitare che se ci fossero studenti sintomatici possano prendere gli autobus e diventare fonte di contagio per i compagni". Così la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina a "Il Caffè della domenica" con Maria Latella su Radio 24. "La scuola non è un posto magico, fatato, con rischio zero. Per questo ci siamo preparati per avere un protocollo e delle regole che dicessero alle scuole che cosa si fa in caso di contagio in classe", ha dettto la ministra parlando anche del caso di contagio all'istituto Marymount di Roma con un caso Covid: "Quanto accaduto costituisce la prova che i protocolli stanno funzionando. Non c'è una scuola in quarantena ma solo 9 persone, perché sono ... Leggi su agi

