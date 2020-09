La Russia lancia la competizione tech militare del Dronbiathon (Di lunedì 7 settembre 2020) Per la prima volta, si sono svolte gare notturne di droni a Mosca, sul territorio del Patriot Convention and Exhibition Center nell'ambito del campionato internazionale di dronebitalon. Squadre dalla Russia, così come una squadra congiunta dalla Turchia e dagli Emirati Arabi Uniti hanno gareggiato per la vittoria nell'insolita competizione, lanciata dal generale Andrey Goncharov, capo della direzione principale per la ricerca e il supporto tecnologico delle tecnologie avanzate (ricerca innovativa) del Ministero della difesa russo.Ecco Natalya Astakhova, unica donna partecipante al concorso Dronbiatlon-2020: "Lo sport in se stesso - dice - si chiama Drone Racing. È una disciplina che per ora si tiene soltanto a questo forum dell'esercito russo. Per quanto ne so non esiste da nessun'altra parte al mondo". Il Dronbiathlon ... Leggi su ilfogliettone

MarioSi36875732 : Erdogan presidente della Turchia, manda le sue fregate lancia missili in giro per il Mediterraneo per intimorire ch… - TorciaPolitica : RT @Lantidiplomatic: L'aeronautica russa lancia potenti attacchi di rappresaglia su Idlib - #Russia #Syria - Yogaolic : RT @Lantidiplomatic: L'aeronautica russa lancia potenti attacchi di rappresaglia su Idlib - #Russia #Syria - RRmpinero : RT @Lantidiplomatic: L'aeronautica russa lancia potenti attacchi di rappresaglia su Idlib - #Russia #Syria - GhitaIacono : RT @Lantidiplomatic: L'aeronautica russa lancia potenti attacchi di rappresaglia su Idlib - #Russia #Syria -

Ultime Notizie dalla rete : Russia lancia La Russia lancia il vaccino anti-covid "Sputnik V" IlPiacenza Caso Navalny, Berlino: "Mosca spieghi o sanzioni Ue". Russia al contrattacco

La Russia fornisca spiegazioni "nei prossimi giorni" sull'avvelenamento di Alexei Navalny o l'Unione europea discuterà sanzioni contro Mosca: è l'avvertimento lanciato dal ministro degli Esteri tedesc ...

Usa2020, per analisti Russia cerca di delegittimare voto via posta -2-

Roma, 4 set. (askanews) - Il processo di delegittimazione si starebbe ormai svolgendo da mesi attraverso le reti sociali, in un momento in cui il voto per corrispondenza potrebbe diventare cruciale, a ...

La Russia fornisca spiegazioni "nei prossimi giorni" sull'avvelenamento di Alexei Navalny o l'Unione europea discuterà sanzioni contro Mosca: è l'avvertimento lanciato dal ministro degli Esteri tedesc ...Roma, 4 set. (askanews) - Il processo di delegittimazione si starebbe ormai svolgendo da mesi attraverso le reti sociali, in un momento in cui il voto per corrispondenza potrebbe diventare cruciale, a ...