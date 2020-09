La Roma e Dzeko, il piano è lasciarsi: Edin ha chiesto di andare alla Juve (Di domenica 6 settembre 2020) Il logo della Roma , di cui tanto discutono i tifosi nelle ultime settimane. L'abbraccio all'amico Lorenzo Pellegrini dopo Italia-Bosnia. E' bastata una story di Amra Dzeko , da sempre molto attiva ... Leggi su corrieredellosport

mirkocalemme : L'accordo tra #Suarez e la #Juventus è totale, ma passaporto e buonuscita sono problemi ancora da risolvere e obbli… - mirkocalemme : #Suarez si complica, nuovi e importanti contatti tra #Juventus e #Dzeko. Enorme apertura anche dal #Napoli per chiu… - AlfredoPedulla : #Dzeko-#Juve: la svolta entro 48 ore. Se dice si #Milik-#Roma e #Under-#Napoli - sportli26181512 : La Roma e Dzeko, il piano è lasciarsi: Edin ha chiesto di andare alla Juve: Uno dei casi di mercato estivi tiene in… - Monteverde_RM : @JantasOO @FrankPuppeteer @jerryscottismo @psbrdx Qualsiasi manager del mondo di qualsiasi sport se guardasse la si… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Dzeko

ForzaRoma.info

Gli stadi italiani ancora chiusi fino a dicembre. Sul treno che portava la Nazionale a Venezia, da dove oggi decollerà per l'aeroporto di Amsterdam Schiphol, era questo ieri il timore sussurrato dalla ...Edin Dzeko resta il preferito della Juventus per l'attacco insieme a Luis Suarez, ma l'affare è bloccato dai rallentamenti sull'asse Roma-Napoli. Arkadiusz Milik, infatti, non è ancora convinto di tra ...