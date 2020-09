La Poesia dell’INVERNO nell’attesa della NEVE. Un evento meteo ciclico (Di domenica 6 settembre 2020) Chi ha nel cuore la meteorologia, per passione o per lavoro non fa differenza, giunti a fine estate inizia a desiderare freneticamente il sospirato inverno. La ragione non è da ricercare in basi scientifiche, che niente avrebbero a che fare con la pura passione, ma bensì in eventi che richiamano quella voglia di evadere dalla consapevolezza di trovarsi in un paese – l’Italia – invidiato da tutto il mondo per le sue vicende atmosferiche soleggiate e miti. Sappiamo bene come tale etichetta possa essere smentita in diversi periodi dell’anno, allorquando gli eventi climatici ci ricordano la bellezza e la varietà di un clima (quello mediterraneo) unico nel suo genere. Ma proprio la natura stessa del clima rende l’inverno la stagione più amata dalla stragrande maggioranza di chi vive la passione per questa ... Leggi su meteogiornale

