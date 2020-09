La parata sul lago in onore di Trump finisce malissimo. Quattro imbarcazioni affondano – Il video (Di domenica 6 settembre 2020) L’hanno definita “Dumbkirk”, una crasi fortunata tra dumb, che in americano vuol dire stupido, e Dunkirk, la battaglia navale combattuta dagli alleati contro i nazisti durante la seconda guerra mondiale al largo della costa francese. Non c’è probabilmente termine migliore per la parata navale che ha avuto luogo sul lago Travis in Texas in onore del presidente Donald Trump. Almeno Quattro imbarcazioni sono affondate, molto probabilmente a causa delle onde che si sono formate sul lago. Troppe le barche, alcune di dimensioni considerevoli, tutte munite di stendardi che inneggiavano alle presidenziali di novembre. All’evento su Facebook – esteso a «barche di tutte le forme e dimensioni» – avevano risposto ... Leggi su open.online

