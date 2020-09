La IndyCar recupera Mid Ohio a settembre (Di domenica 6 settembre 2020) Buone notizie per la IndyCar Series, che recupera le gare di Mid Ohio questo settembre. Dopo aver cancellato le due date di agosto, a causa dell’impossibilità di poter ospitare il pubblico, la serie americana delle monoposto ha ricevuto il nulla osta per riaprire le tribune, e quindi di organizzare la doppia prova di Lexington. Si correrà il prossimo 12 e 13 settembre. Con la reintroduzione di Mid Ohio la IndyCar 2020 sale a 14 prove iridate, con la conclusione della stagione tra un mese e mezzo a St. Petersburg. IndyCar 2020, il 12 ed il 13 settembre a Mid Ohio In un calendario che definire schizofrenico è riduttivo, la IndyCar ha dovuto spostare le sue gare neanche ... Leggi su sport.periodicodaily

