La famiglia Gheddafi potrebbe tornare al potere (Di domenica 6 settembre 2020) Nell’intricato groviglio di milizie e tribù che dominano il caos libico, il nome della famiglia Gheddafi è tornato prepotentemente in auge nelle ultime settimane. In vista delle elezioni fissate per marzo 2021 si vocifera, infatti, di una presunta corsa per la leadership di Saif al Islam Gheddafi, secondogenito del Rais. La rottura con Haftar Haftar … InsideOver. Leggi su it.insideover

Ultime Notizie dalla rete : famiglia Gheddafi Gli affari del San Raffaele: tra Alfano, Maroni e la Libia ecco i segreti dell'ospedale dei vip L'Espresso Gli affari del San Raffaele: tra Alfano, Maroni e la Libia ecco i segreti dell'ospedale dei vip

Angelino Alfano, Kamel Ghribi e Paolo Rotelli Decine di voli segreti tra Tripoli e Milano. La mediazione della Santa Sede. Un grande ospedale privato italiano che accoglie i reduci della guerra civile ...

Angelino Alfano, Kamel Ghribi e Paolo Rotelli Decine di voli segreti tra Tripoli e Milano. La mediazione della Santa Sede. Un grande ospedale privato italiano che accoglie i reduci della guerra civile ...