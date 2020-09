La Cassazione bacchetta gli avvocati: la qualità degli atti va rispettata (Di domenica 6 settembre 2020) Ricorso in Cassazione inammissibileIl ricorso collage non consente di comprendere la vicenda processualeIl ricorso deve essere redatto nel rispetto di un certo "standard"Ricorso in Cassazione inammissibileTorna su La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 18016/2020 (sotto allegata) dichiara inammissibile un ricorso poco chiaro, disordinato e redatto incollando parti di atti scannerizzati. Un atto redatto in questo modo non consente alla Corte di comprendere la vicenda né dal punto di vista sostanziale né da quello puramente processuale. Essa infatti, dopo aver riassunto brevemente la controversia esecutiva che ha portato il difensore a ricorrere in sede di legittimità, non si pronuncia sui motivi sollevati, dichiarando il ricorso inammissibile nella sua interezza, decisione che ... Leggi su studiocataldi

La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 18016/2020 (sotto allegata) dichiara inammissibile un ricorso poco chiaro, disordinato e redatto incollando parti di atti scannerizzati. Un atto redatto in que ...

La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 18016/2020 (sotto allegata) dichiara inammissibile un ricorso poco chiaro, disordinato e redatto incollando parti di atti scannerizzati. Un atto redatto in que ...