Kulusevski è un caso per la Svezia: “Escluso dai titolari con la Francia? Sono scioccato” (Di domenica 6 settembre 2020) Fa discutere Dejan Kulusevski. Lo svedese della Juventus è stato protagonista inatteso del match tra la sua Svezia e la Francia. Un gol o una prodezza in campo? No. Semplicemente le sue affermazione post gara inattese. Entrato soltanto al minuto 70 della sfida, per sostituire Sebastian Larsson, il centrocampista ex Parma si è detto molto stranito per non essere partito nell'undici titolare.Kulusevski: "Scioccato per la scelta del ct"caption id="attachment 1017667" align="alignnone" width="455" Kulusevski (getty images)/captionCome riporta il portale svedese AftonBladet, Kulusevski ha commentato in modo piuttosto diretto la decisione del ct Andersson di non schierarlo dall'inizio nella gara contro la Francia: "Non ho avuto tempo di incidere sull'incontro. ... Leggi su itasportpress

L'attaccante della Juventus è entrato soltanto nella ripresa: "Credo che sia molto strano ma rispetto la decisione dell'allenatore". Esordio amaro per la Svezia in Nations League, sconfitta dalla Fran ...

