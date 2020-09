Kosovo-Grecia, le formazioni ufficiali: Rrahmani ancora titolare e capitano (Di domenica 6 settembre 2020) ufficializzate le formazioni per la sfida di Nations League tra Kosovo e Grecia che si affronteranno tra poco a Pristina. Parte titolare il nuovo difensore azzurro Amir Rrahmani alla sua trentesima presenza con la maglia kosovara. Leggi su tuttonapoli

Salvato95551627 : RT @tuttonapoli: Kosovo-Grecia, le formazioni ufficiali: Rrahmani ancora titolare e capitano - GattusoBall : RT @tuttonapoli: Kosovo-Grecia, le formazioni ufficiali: Rrahmani ancora titolare e capitano - tuttonapoli : Kosovo-Grecia, le formazioni ufficiali: Rrahmani ancora titolare e capitano - ilnapolionline : Nations League: Ecco le formazioni ufficiali di Kosovo-Grecia! - - infobetting : Kosovo-Grecia (domenica, ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici -

Ultime Notizie dalla rete : Kosovo Grecia

Infobetting

Kosovo - Grecia è valevole per la competizione UEFA Nations League. La partita è in programma il giorno 6 settembre alle ore 20:45 allo stadio Stadiumi Fadil Vokrri di Prishtina. Arbitro di Kosovo - G ...Si sfideranno questa sera, nella seconda gara del girone k di Nations League C, Kosovo e Grecia. Una gara che vedrà coinvolti 2 granata, vale a dire il portiere Ujkani ed il difensore Vojvoda. LA GARA ...