Katia Pedrotti distesa sul letto, bellissima e sensuale: che occhi – FOTO (Di domenica 6 settembre 2020) Katia Pedrotti ha mostrato tutto il suo fascino e la sua bellezza postando una meravigliosa FOTO sui social network. Katia Pedrotti è uno dei personaggi televisivi più amati dal pubblico italiano. La nativa di Milano raggiunse la popolarità nel 2004, partecipando al 'Grande Fratello' e classificandosi al terzo posto. Quella edizione fu una delle migliori …

Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti si sono conosciuti 16 anni fa proprio all’interno della casa del Grande Fratello e tra i due è scattata la scintilla. Ve li ricordate? Anche se tutti dubitavano della ...Tutti la ricordano per la storia d’amore con Ascanio. Oggi Katia Pedrotti è molto cambiata (diversi interventi) e lavora sodo per vivere. In tanti si chiedono spesso che fine abbiano fatto i concorren ...