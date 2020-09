Kate Middleton, il Palazzo ignora il compleanno della sorella Pippa. Il motivo (Di domenica 6 settembre 2020) Pippa Middleton ha compiuto 37 anni. La sorella di Kate ha festeggiato il suo compleanno in totale riservatezza, lontano dagli sguardi indiscreti di fan e paparazzi e, soprattutto, nel silenzio più assoluto degli appartenenti alla Famiglia Reale. Nonostante la grande popolarità di Pippa, che ha attirato l’attenzione anche nel giorno del matrimonio di Kate e William, per lei non ci sono stati auguri pubblici. Sui profili ufficiali social di tutti i membri della Famiglia Reale, che in altre occasioni sono stati utilizzati per inviare messaggi e celebrare ricorrenze, non è apparsa neanche una foto o parole di auguri nel giorno speciale per la sorella minore delle Middleton. Insomma, per lei, ... Leggi su dilei

