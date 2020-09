Kamala Harris: 'Non bisogna credere alle affermazioni di Trump sul vaccino' (Di domenica 6 settembre 2020) Per Kamala Harris non bisogna fidarsi di Donald Trump, quando promette che il vaccino per il coronavirus sarà disponibile prima delle elezioni presidenziali di novembre. "Credo che abbiamo imparato ... Leggi su globalist

Per Kamala Harris non bisogna fidarsi di Donald Trump, quando promette che il vaccino per il coronavirus sarà disponibile prima delle elezioni presidenziali di novembre. "Credo che abbiamo imparato da ...

Harris, interferenze in voto 2020, Russia in prima fila

"Ritengo che ci saranno interferenze nelle elezioni del 2020, così come ci sono state nel 2016, e che la Russia sarà in prima fila". Lo afferma la candidata democratica alla vicepresidenza, Kamala Har ...

