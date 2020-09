Juventus, Zenga su Pirlo: «Chi se ne frega se non ha mai allenato» (Di domenica 6 settembre 2020) Walter Zenga ha parlato dell’arrivo sulla panchina della Juventus di Andrea Pirlo Walter Zenga, ex allenatore tra le altre del Cagliari, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato dell’arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus. «Sicuramente non sono stato uno di quelli che ha detto: “Ah, che scandalo, allena subito la Juve”. Chi se ne frega se non ha mai allenato: inizierà. Avrà chi lo aiuterà in campo, una società che lo sosterrà, la capacità intellettuale di saper gestire le situazioni. Mi sarebbe piaciuto fare la stessa cosa all’Inter, ma non è successo…». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

