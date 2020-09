Juventus, Zenga: “Pirlo non ha mai allenato? Chi se ne frega, inizierà…” (Di domenica 6 settembre 2020) A poco più di due settimane dall’inizio del campionato, Andrea Pirlo ha già conquistato il mondo Juventus, riportando un entusiasmo che si era sopito nel corso della scorsa stagione. I suoi metodi e la sua compostezza hanno ammaliato i tifosi bianconeri che vedono il Maestro come l’allenatore che aprirà un nuovo ciclo ricco di vittorie. Unico dubbio su Pirlo, la mancanza di esperienza nelle vesti di allenatore. Questo particolare ha portato scetticismo, tra gli esperti di calcio ed opinionisti vari, che si sono espressi negativamente, giudicando la scelta della Juventus un azzardo che potrebbe non pagare. In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Walter Zenga ha espresso la propria opinione riguardante la decisione presa da Andrea ... Leggi su tuttojuve24

