Juventus, una nazionale chiama Allegri: la risposta del tecnico (Di domenica 6 settembre 2020) Juventus – Max Allegri, ancora sotto contratto con i bianco-neri, è stato contattato dalla Federcalcio dell’Olanda per il ruolo di commissario tecnico. L’allenatore livornese, secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbe stato il profilo preferito per succedere a Ronald Koeman, trasferitosi al Barcellona. Juventus: rifiutata la direzione dell’Olanda Allegri, dopo i contatti con l’Inter, ha però subito rifiutato l’offerta perché preferirebbe ritornare sulla panchina di un club. Allenare una nazionale gli interesserebbe solo se si trattasse dell’Italia. Leggi anche:Juventus, senti Causio: “Suarez o Dzeko? Se stanno bene…” In realtà anche questa opzione era stata considerata dopo i ... Leggi su juvedipendenza

Il settore giovanile della Roma è sempre molto propenso a offrire giovani di valore, che possono affermarsi in Serie B o nella massima serie. In questa stagione uno dei più discussi -se non proprio il ...

A meno di un mese dalla chiusura del calciomercato, la Roma sta cercando di attrezzarsi per la prima stagione con Friedkin presidente dei giallorossi. Molto sembra ruotare sulla questione attaccante, ...

