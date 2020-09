Juventus, tra Suarez e Dzeko rispunta Morata: due strade per il ritorno dello spagnolo in bianconero (Di domenica 6 settembre 2020) La Juve potrebbe mettere le mani su centravanti spagnolo solo attraverso uno scambio e la carta giusta può essere rappresentata Douglas Costa Leggi su 90min

marcoconterio : ?? ???? Accordo a un passo tra Luis #Suarez e la #Juventus. Nessun problema sulla buonuscita e sull'intesa col… - Gazzetta_it : #Juventus #Suarez Passaporto galeotto: così le nozze tra la #Signora e il #Pistolero saltarono anche nel 2011 - DiMarzio : Walter #Zenga tra #Cagliari, #Inter, #Juventus e il prossimo campionato - irejdoc1897 : RT @LucaFiorino24: Accordo totale tra Suarez e la Juventus Cosa manca? Il passaporto comunitario, il biglietto aereo per Torino, l’accor… - FI69interista : @Duttale Tra una finale persa di #EuropaLeague e una eliminazione dalla #ChampionsLeague agli ottavi, non so chi ha… -