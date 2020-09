Juventus-San Marino oggi in tv, Serie A femminile 2020/2021: orario e streaming (Di domenica 6 settembre 2020) La Juventus sfida il San Marino nella terza giornata della Serie A femminile 2020/2021. Calcio d’inizio domenica 6 settembre alle 17:45 a Vinovo per un match che vede le bianconere nettamente favorite e chiamare a non sbagliare per continuare la marcia a punteggio pieno e tenere il ritmo del Milan. Dall’altra parte del campo serve una vera impresa alle ragazze del San Marino, che nelle prime due giornate hanno raccolto zero punti subendo ben 15 reti e senza realizzarne nemmeno una. La partita non sarà trasmessa su Sky: gli appassionati potranno vederla live su Timvision o su JTV. Leggi su sportface

