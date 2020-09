Juventus, Salvini ha messo più ostacoli all’arrivo di Suarez ma Pirlo ha fretta. I tempi per l’arrivo del Pistolero (Di domenica 6 settembre 2020) La Juventus deve chiudere in fretta la casella 'attaccante'. Il tecnico Andrea Pirlo spinge e la dirigenza sta facendo di tutto per dargli in breve tempo il bomber gollifero per il calcio offensivo tanto caro all'ex centrocampista della Vecchia Signora. L'uruguaiano Luis Suarez ha superato la concorrenza di Dzeko, Cavani e dello stesso Morata, ultimo rivale alla ribalta ma c'è un nodo importante per il tesseramento. Manca il passaporto italiano e, come riporta la Gazzetta dello Sport, il grosso della partita ora si gioca tra carte bollate ed esami di lingua. Tra consolati e ministeri.tempi STRETTISSIMIcaption id="attachment 750643" align="alignnone" width="896" morso Suarez Chiellini (getty images)/captionI tempi sono strettissimi, ma la Juve è fiduciosa ... Leggi su itasportpress

