Juventus, rete di Cancelo con il Portogallo: tifosi infuriati con Paratici (Di domenica 6 settembre 2020) Grande meraviglia ma anche tanto rammarico per i tifosi della Juventus che ieri sera si stavano gustando il match di Nations League tra Portogallo e Croazia, terminato con il risultato di 4-1 a favore della formazione lusitana. Nella speranza di scorgere un Cristiano Ronaldo in miglioramento dopo lo stop forzato causa infezione al piede, i supporter della Vecchia Signora hanno anche potuto gustare una perla di un loro ex giocatore, ovvero Joao Cancello. Il terzino destro del Manchester City, sotto gli stessi occhi di Ronaldo, suo compagno che lo aveva salutato lo scorso anno nello scambio che ha portato Danilo a Torino, ha sfornato un numero clamoroso del suo repertorio. Dotato di corsa e dribbling eccezionali, anche il rientro sul sinistro ed il tiro ora sembrano essersi perfezionati per l’ex Valencia. LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24

