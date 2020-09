Juventus, novità sull’infortunio di Ronaldo: le parole del CT Santos (Di domenica 6 settembre 2020) Juventus in ansia per le condizioni di Cristiano Ronaldo, che ieri sera ha saltato la sfida della Nations League tra Portogallo e Croazia. CR7 si è procurato un’infezione all’alluce del piede destro nel corso della settimana, il ché ha portato l’asso della Juventus a curarsi assumendo antibiotici ed allenandosi a parte, in palestra. Ronaldo, comunque, dovrebbe essere in campo regolarmente martedì sera, nella seconda giornata di Nations League che la sua Nazionale giocherà contro la Svezia del neo bianconero Dejan Kulusevski. Salvo sorprese, l’ex Real Madrid dovrebbe essere disponibile già per la prima sfida di campionato contro la Sampdoria, del 20 settembre prossimo. LEGGI ANCHE: Juventus, Zenga: "Pirlo non ha mai allenato? Chi se ne ... Leggi su tuttojuve24

