Juventus, Gonzalo Higuain umiliato da Pirlo: zero minuti durante l’amichevole (Di domenica 6 settembre 2020) Sono lontani i tempi in cui Gonzalo Higuain sentiva urlare il suo nome all’interno dello stadio San Paolo ad ogni suo gol. Il Pipita, ora, sta attraversando un periodo buio dopo l’esonero di Maurizio Sarri e l’arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina bianconera. Come annunciato dallo stesso agente del giocatore, il Pipita non rientra nei … L'articolo Juventus, Gonzalo Higuain umiliato da Pirlo: zero minuti durante l’amichevole Leggi su dailynews24

marcoconterio : ?? Intesa totale tra Gonzalo #Higuain e Inter Miami (via Tyc Sport). Contratto fino al 2022, da definire ora solo la… - DiMarzio : #Juventus | #Higuain, parla il fratello Nicolas: 'È sicuro che non giocherà più in Italia' - mlsmagita : ?? #CALCIOMERCATO #MLS ?? Da diversi mesi è chiaro come Gonzalo #Higuain non rientri più nei piani della Juventus e,… - toravon_ : 19:35 04/09/20 e sami khedira e gonzalo gerardo higuain sono ancora giocatori della juventus football club - massidanu : @mikelelomb Purtroppo Gonzalo non torna non fa salire la squadra è un finalizzatore, se punti su Dybala CR7 quello… -