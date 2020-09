Juventus, Douglas Costa può salutare: interessa al Manchester United (Di domenica 6 settembre 2020) Il giocatore della Juventus, Douglas Costa, potrebbe lasciare il club bianconero per andare a giocare in Premier League Douglas Costa, giocatore della Juventus, può lasciare la squadra bianconera in questa sessione di mercato secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport. Su di lui vi è infatti l’interesse del Manchester United che, al momento, non ha ancora avanzato un’offerta ufficiale alla dirigenza bianconera. Il club inglese ha infatti solamente fatto un sondaggio sul calciatore. Douglas Costa potrebbe così lasciare la Juventus dopo tre stagioni. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

